Der Science-Fiction-Autor Ted Chiang hat die romantisierte Vorstellung von KI in unserem Leben bereits abgetan: "Sollten Sie Amazon Ihre Entscheidungen treffen lassen?"

HQ

Ted Chiang ist nicht nur ein bekannter Science-Fiction-Autor, sondern auch Autor von Werken wie 'The Story of Your Life' (das später unter dem Titel 'Arrival' für das Kino adaptiert wurde) und der Anthologie 'Exhalation'; Er ist zudem einer der aufschlussreichsten Visionäre zur Entwicklung der künstlichen Intelligenz und ihrer Umsetzung in der heutigen Gesellschaft. Als visionärer Autor hatten wir die Ehre und das Vergnügen, während Celsius 232 ausführlich mit ihm in einem Interview zu sprechen, dessen vollständige Version Sie hier lesen können.

Von all den Themen, die wir mit Chiang besprochen haben, ist vielleicht das wichtigste und aufschlussreichste, ob der Weg, den wir heute in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz eingeschlagen haben, derselbe bleibt wie der, den er vor Jahren in seiner Arbeit skizziert hat. Seine Antwort war ebenso aufschlussreich wie vernichtend:

"Im Großteil der Geschichte der Science-Fiction war die Idee von denkenden Maschinen oder künstlicher Intelligenz sehr verbreitet, und die Menschen haben sie häufig wieder aufgegriffen. Ich denke, es gab schon immer viele interessante philosophische Fragen zu diesem Thema. Aber was wir in den letzten fünf Jahren mit dem Aufstieg generativer KI gesehen haben, ähnelt in keiner Weise dem, was in der Science-Fiction erforscht wurde. Die Fragen, die Science-Fiction interessierten, beziehen sich eigentlich nicht auf die Situation, mit der wir uns jetzt begegnen.

"Lassen Sie mich eine Sichtweise vorschlagen.

"Früher fragte die Science-Fiction: 'Solltest du einer Maschine deine Entscheidungen überlassen?' Ich halte das für eine interessante philosophische Frage, denn die Vorstellung einer Maschine, die Entscheidungen besser trifft als Menschen (oder einfach auf eine andere Weise als Menschen), berechtigte Argumente sowohl für als auch gegen ihr zu vertrauen. Heutzutage ist die Frage jedoch eher: 'Sollten Sie Amazon Ihre Entscheidungen treffen lassen?'

"Ich glaube nicht, dass das eine interessante philosophische Frage ist. Ich denke, die Antwort ist eindeutig: 'Nein, das solltest du nicht'. Ich glaube nicht, dass es ein gutes philosophisches Argument dafür gibt, Amazon die eigenen Entscheidungen treffen zu lassen.

"Was ich meine ist, dass generative KI (die derzeit als KI beschriebene Software) keine denkende Maschine ist. Im Grunde ist es ein Werkzeug der Unternehmensmacht. Ich glaube nicht, dass es ein gutes philosophisches Argument dafür gibt, sich einfach der Konzernmacht zu ergeben. Es liegt im Interesse der Unternehmen, diese Fragen zu denkenden Maschinen aufzuwerfen und zu suggerieren, dass sie vielleicht besser denken als Sie.

"Aber das ist nicht das, was wir gerade haben. Das ist nicht die Situation, mit der wir konfrontiert sind. Jedes Mal, wenn sie über diese Ideen sprechen, ist das nichts weiter als ein Nebelvorhang, denn sie wollen ihre Macht über Menschen erhöhen.

"Deshalb finde ich es sehr wichtig, klar zu sein, in welcher Situation wir uns tatsächlich befinden. Die Situation, in der wir uns heute befinden, ist nicht mehr die, die sich früher für Science-Fiction interessierte. Die Situation, in der wir uns befinden, dreht sich darum, sich gegen die Macht der Konzerne zu wehren."