Der Schöpfer von Syberia ist tot

Benoît Sokal ist ein belgischer Künstler, der sich mit Comics und Point&Click-Adventures einen Namen gemacht hat. Der Mann verstarb kürzlich im Alter von 66 Jahren nach langer Krankheit, berichtet der französische Entwickler Microïds, der mehrfach mit Sokal zusammengearbeitet hat. "Das gesamte Microids-Team teilt die Trauer seiner Familie und seiner Freunde", schreibt der Entwickler laut Gamesindustry.biz.

Mit Syberia konnte Benoît Sokal 2002 ein ganz besonderes Abenteuer lostreten, das inzwischen auf einer Vielzahl von Plattformen wiederveröffentlicht wurde und mehrere Fortsetzungen erhielt. Er entwarf und illustrierte darüber hinaus viele weitere Adventure-Spiele und Comics, wie Inspector Canardo. Sein Lebenswerk war jedoch die melancholische Syberia-Reihe, die eine langen Schatten wirft.

"Es ist eine Serie, in der er seine Liebe zu allem, was mit Osteuropa zu tun hat, auf brillante Weise umsetzte. Umgeben von einzigartigen Abenteuern, die von einer loyalen Armee von Fans geschätzt und geliebt werden", schreibt Microids. Syberia: The World Before befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Es wird das letzte Spiel von Benoît Sokal sein, das er trotz seiner Krankheit bis zu seinem Tod begleitet haben soll.