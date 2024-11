Der Schöpfer von Squid Game verspricht, dass die zweite Staffel "deutlich brutaler und beunruhigender" sein wird.

HQ

Gute Nachrichten für alle, die dachten, dass die erste Staffel des Netflix-Hits Squid Game viel zu zahm und familienfreundlich war. In einem neuen Interview mit Empire versprach Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk, dass die neuen Episoden, die Ende Dezember Premiere haben, "deutlich brutaler und beunruhigender" sein werden.

"Ich glaube, was wir in Staffel 2 geschaffen haben, ist eine tiefgründigere, fortschrittlichere Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass sie Staffel 1 sogar übertreffen könnte. Aber körperlich, mental, war es nicht einfach. Einige der Sequenzen, die wir gedreht haben, waren die herausforderndsten in meiner ganzen Karriere. Es war... zur Hölle."

Er äußerte sich auch besorgt darüber, wie viel düsterer die neue Staffel ist, und sagte:

"Ich hatte sogar einige Bedenken, weil die Geschichte, die in der zweiten Staffel erzählt wird, viel grausamer, beängstigender und grausamer ist als die erste. Ehrlich gesagt, dachte ich mir... "Ist das zu viel für die Leute?" "

Was halten Sie davon? Freust du dich auf mehr Gewalt und Blut in der neuen Saison von Squid Game?