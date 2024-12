Der Schöpfer von Squid Game begrüßt das mutige Comeback des K-Pop-Stars nach dem Marihuana-Skandal

HQ

Fast ein Jahrzehnt, nachdem der K-Pop-Star T.O.P. (Choi Seung-hyun) in einen Marihuana-Skandal verwickelt wurde, hat die Sängerin, die zum Schauspieler wurde, eine dramatische Rückkehr auf die Leinwand gefeiert.

In einem kürzlichen Interview mit People sprach der Schöpfer von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, über die Leistung von T.O.P. in Staffel 2 der erfolgreichen Netflix-Serie, in der er Thanos verkörpert, eine Figur, die tief in Drogen und zwielichtige Taktiken verwickelt ist. Dong-hyuk lobte den Mut von T.O.P., eine Rolle einzunehmen, die seine eigenen Kämpfe in der Vergangenheit widerspiegelt, und nannte es ein beeindruckendes Comeback nach fast neun Jahren Abwesenheit von der koreanischen Unterhaltungsindustrie.

Dong-hyuk merkte an, wie schwierig es für T.O.P. gewesen sein muss, eine Figur zu porträtieren, die so eng mit ihrer persönlichen Geschichte verbunden ist, insbesondere nach der öffentlichen Gegenreaktion nach seinem Schuldeingeständnis wegen Marihuanakonsums im Jahr 2017. Trotz seiner schwierigen Vergangenheit wurde T.O.P.s Darstellung als Rapper, der zum Bösewicht wird, vom Regisseur hoch gelobt, der sich zufrieden mit seiner Darstellung zeigte. Als T.O.P. sein Comeback startet, stellt sich die Frage, ob ihm diese Rolle in Zukunft Türen öffnen wird.

