Der Schöpfer von Fallout verrät, warum die Vaults wirklich gemacht wurden

Tim Cain, Mitschöpfer des ursprünglichen Fallout im Jahr 1997, hat den wahren Grund für die Entstehung der Vaults enthüllt.

In einer neuen Folge seiner YouTube-Serie Cain on Games erklärt Cain, dass die Gewölbe ursprünglich geschaffen wurden, um nicht nur sicherzustellen, dass die Menschheit die Erde neu bevölkern kann. Bei der Gestaltung der Gewölbe "sagten das Oberhaupt der Enklave und die höchsten Regierungsebenen: 'Lasst uns ein Raumschiff bauen und es zu nahe gelegenen Sternen bringen'. Aber das würde ewig dauern, also muss es ein Mehrgenerationen-Raumschiff sein, und die einzige Technologie, die wir bauen können, ist Atomkraft. Wir können also ein Atomkraftwerk bauen, das uns helfen würde, ein Raumschiff für Hunderte von Jahren zu bauen, aber wir wissen nicht, wie wir etwas anderes tun sollen. Der Vault-Tec-Direktor, der kein großartiger Mensch ist, sagt: "Warum nutzen wir die Tresore nicht, um herauszufinden, welche Technologie wir auf dem Schiff benötigen?" "

Wie Sie vielleicht beim Spielen der Spiele erraten haben, wurde jeder Tresor nicht nur entwickelt, um Menschen am Leben zu erhalten, sondern auch, um eine andere experimentelle Technologie zu testen, die der Menschheit bei der großen Auswanderung zu den Sternen helfen könnte.

"Ich dachte immer, dass der Tresor, der Vault City in Fallout 2 gemacht hat, ein Kontrolltresor ist", fuhr Cain fort. "Es wurde entwickelt, um alles richtig zu machen. Es gab Vault-Tec einen Zweck, der über die bloße "Rettung eines Teils der amerikanischen Bevölkerung und die Freilassung in eine radioaktive tote Zone" hinausging. Das ist die Sache, die keinen Sinn ergibt. Die Gewölbe zu technologischen, experimentellen Betten zu machen, mit dem Ziel, ein Mehrgenerationen-Raumschiff zu bauen, um unsere Besten und Klügsten von der Erde wegzunehmen, wenn es einen Atomkrieg gibt - das machte Sinn."

