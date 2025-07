Der Schöpfer von Breaking Bad dreht eine neue Serie für Apple TV+

HQ

Wenn Sie sich gefragt haben, was als nächstes für Vince Gilligan kommt, jetzt, da Breaking Bad und Better Call Saul hinter ihm liegen, haben wir einige gute Nachrichten, da dies enthüllt wurde. Nachdem Gilligan einige Zeit mit Netflix an der von Bob Odenkirk geleiteten Serie gearbeitet hat, wird er für ein neues Projekt zu einer anderen Streaming-Plattform wechseln.

Wie in den sozialen Medien bekannt gegeben wurde, wird Apple TV+ das neue Zuhause für den talentierten Fernsehserienmacher sein, da Gilligan sich mit dem Streamer zusammengetan hat, um eine psychologische Sci-Fi-Serie zu entwickeln, über die wir noch nicht wirklich viel wissen.

Das Projekt hat im Moment noch keinen Titel und es wurden noch keine Details zur Handlung bekannt gegeben. Alles, was wir brauchen, ist ein erstes Teaser-Bild, das ein Smiley-Gesicht zeigt, das in eine Petrischale gezeichnet ist, die mit einer Art Substanz gefüllt ist, begleitet von dem Slogan "Glück ist ansteckend". Darüber hinaus wissen wir auch, dass Rhea Seehorn in der Serie mitspielen wird und Gilligan wieder mitBetter Call Saul seinem Star zusammenbringt.

Wann wir mit neuen Informationen rechnen können, wird anscheinend bald ein Trailer veröffentlicht, am 25. Juli um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ, also erwarten Sie sehr bald viele neue Details.