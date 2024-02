Der Schauspieler von Miles Morales neckt Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

HQ

Gestern Abend war die Premiere von Madame Web auf dem roten Teppich in den USA, und während sich nur wenige ernsthaft auf den neuesten Versuch von Sony freuen, einen Marvel-Kassenschlager zu schaffen, tauchten viele Spider-Leute zu der Veranstaltung auf, darunter Shameik Moore, der Synchronsprecher von Miles Morales.

Im Gespräch mit Variety nutzte Shameik Moore seine Zeit auf dem roten Teppich, um den dritten und letzten Film von Miles Morales anzupreisen, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Moore sagte, dass der fertige Film der beste Film der Trilogie sei.

Dass Moore den Film so lobend lobt, deutet darauf hin, dass die Arbeit daran einigermaßen gut voranschreitet. Das Veröffentlichungsdatum von Beyond the Spider-Verse wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, so dass wir nicht wissen, wann es Premiere haben wird, aber hoffentlich kann es noch vor Ende 2024 erscheinen.