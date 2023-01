Der Robo-Hund von Destiny 2 war eine Idee von Bungies Kunstabteilung

HQ

Diejenigen, die tief in die neueste Destiny 2-Saison (Season of the Seraph) investiert haben, werden sich zweifellos der Easter Egg-ähnlichen Ergänzung bewusst sein, die gefunden werden kann, wenn man das Revision: Zero Exotic Pulsgewehr verdient und dann alle 50 der seltsam leuchtenden Kugeln rund um das Sol-System zertrümmert. Auf diese Weise können Sie sich in eine interessante Nische in der Operation: Seraph Station Exotic Mission begeben, wo Sie nach ein wenig Plattform auf einen Exo-Hund namens Archie stoßen. Unnötig zu sagen, dass es eine Ergänzung war, die bei der Destiny 2-Community sehr gut ankam.

Wie Archie (Archangel in voller Länge) entstanden ist, erzählte uns kürzlich in einem Gruppeninterview, Senior Narrative Designer Nikko Stevens, über die Herkunft des Robo-Hundes und wie er tatsächlich vom Kunstteam kam.

"Archie war ein Pitch, der aus der Kunstabteilung kam", sagte Stevens. "Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Ideen wirklich von überall auftauchen und Zugkraft finden und voranschreiten. Das kam irgendwie aus der Kunstabteilung. Rob Adams [Art Director] und seine Crew meldeten sich und sprachen bei der Konzeption darüber, wie sie diesen Exo / Roboterhund machen wollten. So fing es an. Und natürlich, sobald jemand nach vorne kommt und sagt: "Wir wollen einen Roboterhund machen", sagen alle im Raum: "Ja, bitte können wir einen Roboterhund machen?" "Es hat sehr schnell Zugkraft gewonnen und erzählerisch wollten wir das unterstützen, also haben wir es in die Geschichte von Ana und Rasputin und die Geschichte der Seraph-Station eingewoben. Ich möchte sagen, dass Teams aus der gesamten Vanguard-Gruppe für solche Dinge anpacken, also erschaffen die Künstler den Robo-Hund, und dann finden unsere Investment- und Aktivitätsdesigner heraus, wie sich die Erfahrung zum Freischalten dieses Hundes für die Spieler auswirken wird und wie es sich anfühlen wird, zu diesem Moment zu führen. Und dann findet die Erzählung heraus, wie es innerhalb der Geschichte Sinn macht, und dann nannten wir es Archangel und Archie.""Es ist eine große abteilungsübergreifende Anstrengung, solche Dinge zu tun, und diese Ideen können von überall auftauchen."

Uns wird gesagt, dass dies eine ähnliche Geschichte ist, wie Lightfalls "Eulenfisch" ebenfalls zum Tragen kam, was wir in vollem Umfang sehen werden, wenn die Erweiterung Ende Februar eintrifft.