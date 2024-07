Der Rest der BLAST Premier-Saison 2024 wird auf Kick gestreamt

HQ

BLAST hat eine Vereinbarung mit der Streaming-Plattform Kick unterzeichnet, um den Rest der Saison 2024 BLAST Premier Counter-Strike 2 auf dem Dienst zu streamen. Dies ist ein nicht-exklusives Angebot, was bedeutet, dass Sie weiterhin in der Lage sein werden, Action auf Twitch und anderen konkurrierenden Plattformen zu verfolgen.

Akhil Sarin, Chief Marketing Officer bei Kick, fügt hinzu: "Die Zusammenarbeit mit einer Organisation wie BLAST, die sich der Gestaltung der Zukunft von E-Sport- und Gaming-Lifestyle-Events weltweit verschrieben hat, steht im Einklang mit unserer Strategie, ein starkes E-Sport-Angebot auf KICK aufzubauen."

Was die Veranstaltungen betrifft, die in diesem Jahr am Kick ausgestrahlt werden, können wir uns auch auf die Fall Groups, Fall Showdown, Fall Final und die World Final freuen.