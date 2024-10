Der Regisseur von Street Fighter 6 deutet stark an, dass er einst an einem neuen Darkstalkers gearbeitet hat

HQ

Eines der Spiele, nach denen Capcom-Fans und die Kampfgemeinschaft in den letzten zwei Jahrzehnten am meisten gefragt haben, ist Darkstalkers. Das letzte Mal, dass wir ein brandneues Spiel aus der Serie bekamen, war 1997 mit der Veröffentlichung von Vampire Savior: World of Darkness (Darkstalkers 3), und seitdem konnten wir nur noch mit ikonischen Kämpfern wie Felicia, Sasquatch, Anakaris, BB Hood und natürlich Morrigan in verschiedenen Neuauflagen abhängen.

Nun deutet der Schöpfer von Street Fighter 6, Takayuki Nakayama, über X an, dass es tatsächlich vor einiger Zeit ein Darkstalkers in der Entwicklung gab. Er schreibt, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Kampfspiel bei Capcom gearbeitet hat, das er als nicht Street Fighter -bezogen angibt, und illustriert es nur mit einem Fledermaus-Emoji. Angesichts der Tatsache, dass Darkstalkers voller Fledermäuse ist und den bereits erwähnten Sukkubus Morrigan als Hauptcharakter hat, ist es leicht zu glauben, dass er sich darauf bezieht.

Der Zeitraum, in dem er daran arbeitete, scheint etwa 2013-2014 gewesen zu sein (in Verbindung mit Otoranger), was bedeuten könnte, dass Capcom es fallen ließ, um sich auf Street Fighter V zu konzentrieren. Letzterer hatte eine sehr steinige Entwicklung – was sich schon bei der Uraufführung bemerkbar machte.

Als die Kampfseite EventHubs über diese Geschichte schrieb, ergänzte Nakayama seinen Beitrag und schrieb ( übersetzt mit Bing):

"Es ist eine etwas andere Geschichte. Es wird eine Zeit kommen, in der wir reden können."

Dabei leugnet er nicht, dass er an Darkstalkers gearbeitet hat, scheint aber anzudeuten, dass es einen geheimen Kontext gibt, über den er noch nicht sprechen kann.

Und da das gesagt ist, müssen wir einfach weiter warten. Anscheinend ist Capcom nicht völlig dagegen, Darkstalkers eine weitere Chance zu geben - es gibt also noch Hoffnung.