Der Regisseur von School of Rock wäre bereit, für eine Fortsetzung zurückzukehren

Die aktuelle Ära Hollywoods scheint von Superhelden, Videospieladaptionen und lang erwarteten Fortsetzungen oder Reboots geprägt zu sein. Die heutige Nachricht passt in die letztere Kategorie, da Richard Linklater, bekannt für eine Vielzahl von Rollen und Regiearbeiten, darunter School of Rock, angekündigt hat, dass er bereit wäre, eine Fortsetzung dieses beliebten Comedy-Streifens zu leiten.

Im Gespräch mit UniLad verriet Linklater, dass er daran interessiert wäre, ein solches Projekt in Angriff zu nehmen, aber dass es einen sehr guten Grund für eine Fortsetzung geben müsste.

"Sicher, es ist lange her. Es gab schon vor Jahren Gespräche darüber, aber ich würde gerne wieder mit Jack arbeiten. Aber es muss einen Grund geben. Es muss etwas geben.

"Tun Sie es nicht, es sei denn, es gibt eine Idee, der Grund, warum wir zwei Befores gemacht haben, ist, dass eine gute Idee herausgeschrien hat, es gibt etwas darüber auszudrücken."

Linklater erklärte weiter, warum dies der Fall sein müsste, und verwies auf die Zeit seit dem Originalfilm, was bedeutet, dass es jetzt keinen Platz mehr für eine "Victory Lap Sequel" gibt.

"Es gibt eine andere Art von Fortsetzung, die ich normalerweise als 'Siegesrunden-Fortsetzung' bezeichne. Sie sind normalerweise ziemlich schnell draußen, sie sind wirtschaftlich, und jeder weiß das.

"Wir sind weit darüber hinaus, also warum sollte man es tun, wenn es nichts Bestimmtes zu erzählen gibt.

"Es gibt immer eine gute Idee."

Das Original School of Rock wurde von Mike White geschrieben, der seitdem dank seiner The White Lotus -Serie bei HBO sehr beliebt geworden ist, was zweifellos ein entscheidender Faktor dafür ist, ob eine Fortsetzung von School of Rock jemals die Zeit erhalten wird, geschrieben zu werden.