Der Regisseur hinter Black Panther und Creed arbeitet an einem Reboot von Akte X

HQ

Ein Reboot von Akte X – könnte das tatsächlich etwas sein, worauf es sich lohnt, sich zu freuen? Nun, genau daran arbeitet Ryan Coogler, der Regisseur hinter Black Panther und Creed, gerade. Er enthüllte dies in einem Podcast, in dem er seine ehrgeizigen Pläne teilte und sagte, er hoffe, jede Episode "verdammt gruselig" zu machen.

Als ob das noch nicht genug wäre, befindet sich Coogler auch noch in Gesprächen mit Gillian Anderson, in der Hoffnung, dass sie in irgendeiner Form zurückkehrt, um ihre Rolle als Dana Scully wieder aufzunehmen. Anderson hat zuvor gezögert, in die Rolle zurückzukehren, aber laut Coogler ist sie jetzt offener für die Idee - zumindest wenn es sich um ein kleineres Projekt handelt.

Die Originalserie wurde, wie sich viele von Ihnen wahrscheinlich erinnern, von 1993 bis 2002 ausgestrahlt und brachte eine ganze Generation von Teenagern dazu, in den Himmel zu schauen und sich zu fragen, ob wir wirklich allein im Universum sind. Zwischen 2016 und 2018 wurden zwei weitere Staffeln produziert, in denen sowohl Mulder als auch Scully wieder zusammen waren.

Aber die neuen Staffeln erreichten nie ganz den massiven Erfolg wie das Original – aus verschiedenen Gründen. Die Frage ist nun, ob Coogler diesem Klassiker neues Leben einhauchen kann. Wir können nur hoffen.

Bist du bereit für eine weitere Runde Akte X?