Der Produzent von Sonic X Shadow Generations ist gespannt darauf, ein Remake von Sonic the Hedgehog

Ist Sonic the Hedgehog aus dem Jahr 2006 das schlechteste Kapitel in der langjährigen Spieleserie? Es ist definitiv das fehlerhafteste, und viele von uns haben sich frustriert über seine Unzulänglichkeiten die Haare gerauft, als es nach einem (extrem) hohen Hype vor so vielen Jahren auf PlayStation 3 und Xbox 360 erschien.

Dennoch sehen viele Fans Potenzial darin, eine Meinung, die auch Shun Nakamura bemerkte, der kürzlich Sonic X Shadow Generations produziert hat. Bei einem kürzlichen Fan-Event in Indonesien teilte der Produzent mit, dass er und Sonic Team das viel verspottete Spiel gerne neu auflegen würden.

Würdet ihr gerne ein Remake von "Sonic 06" sehen?