Der Produzent der Yakuza-Reihe auf Yakuza Kiwami 3: "Es wäre möglich, das Spiel zu beenden, selbst wenn man den Controller kopfüber hält"

Nächste Woche erwartet die Fans des legendären Kazuma Kiryu ein Highlight, denn das mit Spannung erwartete Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties erscheint am 12. Februar. Dieser Titel ist nicht nur ein komplettes Remake des dritten Teils der Yakuza-Reihe, sondern enthält auch eine zusätzliche Geschichte, Dark Ties, die völlig neu ist und sich auf einen der Hauptcharaktere dieses Spiels konzentriert.

Außerdem werden Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties für die Nintendo Switch 2 sowie für PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht, und Nintendo hat ein Video aus seiner neuen Creator's Voice-Reihe diesem Film gewidmet, in dem der ausführende Produzent der Serie bei RGG Studio, Masayoshi Yokoyama, uns einen Einblick in die Entwicklung des Spiels und die neuen Features dieser Version gibt.

Der Sega-Veteran erinnert sich daran, dass Yakuza Kiwami, obwohl es ein Titel ist, der die Yakuza und die japanische organisierte Kriminalität darstellt, eine Geschichte über positive Werte wie Ehre, Familie und Freundschaft ist und dass sie sie diesmal auch zugänglicher denn je machen wollten. Die Spiele der Yakuza-Reihe "konnten sogar gespielt werden, indem man die Knöpfe mit dem Controller kopfüber gedrückt drückte", sagt er im Interview. Und das berücksichtigt auch, dass Kiwami 3 das Kampfsystem komplett überarbeitet hat, mit mehr Optionen als je zuvor.

Ein weiterer Aspekt, der laut Yokoyama zugunsten dieser Version spricht, ist, dass sie das Franchise einem neuen Publikum zugänglich machen kann. "Wir haben diese Serie für Erwachsene geschaffen, die genug von Videospielen haben", begann er. Außerdem ist Kiryu eine ausgezeichnete Figur, mit der der Spieler Mitgefühl empfindet, mit der sie "kämpfen, spielen, singen und weinen." Außerdem bewahrt die Nintendo Switch 2-Version die Flüssigkeit und Qualität, die wir bereits in Yakuza 0 Remastered sowie Yakuza Kiwami 1 und 2 gesehen haben, und der Produzent hinterlässt uns mit einer hoffnungsvollen Botschaft: "Wenn die Fans mehr wollen, hätten wir nichts dagegen, die Auswahl an Titeln zu erweitern", was uns bereits einen Hinweis darauf gibt, dass wir in Zukunft weitere Kiwami-Remakes haben werden.

Freust du dich darauf, nächste Woche Kiryus persönlichstes Abenteuer mit Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties zu erleben?