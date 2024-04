Der Produktionsplan von Extraction 3 wird derzeit erstellt

HQ

Netflix lässt zwar einige absolute Stinker fallen, aber der Streamer gibt uns heutzutage auch eine ganze Reihe spannender und unterhaltsamer Projekte. Eine solche Filmreihe, die in diese Kategorie passt, ist das von Chris Hemsworth geführte Action-Franchise Extraction, für das im vergangenen Sommer eine Fortsetzung auf dem Streamingdienst debütierte.

Der Film war eindeutig ein großer Erfolg für Netflix, denn während ihrer Teilnahme an der Sands: International Film Festival am Wochenende sprachen die Russo Brothers mit GamesRadar+ über ihre bevorstehenden Projekte und darüber, wie Extraction 3 in der Entwicklung ist und die Planung derzeit ausgebügelt wird.

Joe Russo erwähnte, dass er als Autor an das Projekt gebunden ist und dass ein Produktionsplan festgelegt werden soll, sobald alle Zeitpläne und Tagebücher des Kernmitglieds bestätigt sind.

"Ja, wir entwickeln es im Moment und finden Chris' Zeitplan heraus. Sam Hargrave führt wieder Regie. Es ist ein interessantes Franchise, weil er ein emotional sehr verwundeter Charakter ist, also gibt es eine gute Geschichte, denke ich, in Bezug auf seine Hintergrundgeschichte, und wissen Sie, seine Beziehung zur Gewalt ist eine, die auf Selbsthass und Schuldgefühlen basiert. Und so fügt es meiner Meinung nach eine Menge Textur hinzu, die es uns ermöglicht, mehr Geschichten über ihn zu erzählen."

Dies alles kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Russo Brothers auch bestätigten, dass sie dabei sind, Ideen für The Gray Man 2 zu entwickeln, und darauf warten, ein Drehbuch von Guy Ritchie und seinem Team zu sehen, bevor sie mit dem richtigen Spatenstich für den Live-Action-Film Hercules für Disney beginnen.