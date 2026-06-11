Der Porsche 911 wird nicht elektrisch fahren

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Porsche hat seine Elektropläne insgesamt stark gebremst und scheint derzeit seine Haltung zu elektrischen Antriebssträngen grundsätzlich zu überdenken. Inmitten dieser Spekulationen deuteten weiterhin darauf hin, eine elektrische Version des ikonischen 911 anzubieten, doch Porsche hat dieses Gerücht – wenig überraschend – widerlegt.

Bei einer von Auto, Motor und Sport (über DPA) veranstalteten Veranstaltung erklärte Porsche-CEO Michael Leiters Berichten zufolge, dass der ikonische Sportwagen keinen vollständigen EV-Antriebsstrang erhalten werde. Stattdessen beabsichtigt Porsche, den 911 durch eine Kombination aus Verbrennungs- und Hybridtechnologie zu erhalten.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der 911 das EV-Design komplett vermeidet. Porsche hat bereits Hybridtechnologie in die aktuelle Generation eingeführt, und Unternehmensleiter haben wiederholt betont, dass zukünftige 911 sich weiterhin mit leistungsorientierten Hybridsystemen weiterentwickeln werden.

Aber es scheint kein direkter 911-EV zu sein.