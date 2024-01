Der Polarexpress scheint eine Fortsetzung zu bekommen

HQ

Der Polarexpress ist ein klassischer Weihnachtsfilm. Es zeigt die Reise eines Kindes, um den Weihnachtsmann und den magischen, treibenden Zug aufzuspüren, der ihn bis zum Nordpol bringt, und scheint sich am Ende seiner Laufzeit ziemlich gut zu verpacken.

Trotzdem liebt Hollywood eine Fortsetzung, und Polar Express 2 wird Berichten zufolge derzeit ausgearbeitet. Im Gespräch mit Comicbook.com hatte Produzent Gary Goetzman folgendes darüber zu sagen, ob er bereit für eine Rückkehr zu The Polar Express wäre.

"Hör zu, das würde ich gerne", begann er. "Ich würde gerne eine Fortsetzung von Where The Wild Things Are machen. Es gibt eine Menge von den Dingen, die wir gemacht haben, wenn es sich etabliert hat, sich selbst gebrandmarkt hat, diese Filme, Studios, wollen noch einen. So ist das nun mal. Ich bin bereit für Mamma Mia 3, Mann. Das wäre ein Ball, den man jetzt machen müsste. Aber es geht darum, dass es so viel zu fragen gilt: "Wessen künstlerisches Eigentum wäre das? Wäre das so?« Es ist einfach nicht so: 'Hey, lass uns noch einmal frei segeln! Sie brauchen also alle Zeit und das ist in Ordnung, denn es macht uns nichts aus, wenn die Dinge langsam voranschreiten. Aber das versucht jetzt mit Sicherheit geklärt zu werden, Polar 2. Ja."

Es scheint, dass Goetzman eine Menge Ideen für eine Fortsetzung in petto hat, aber Polar Express 2 ist derjenige, der am ehesten das Licht der Welt erblicken wird. Wenn man bedenkt, dass das Original es geschafft hat, einen großen Schritt nach vorne zu machen, was wir damals für Animation hielten, müssen wir sehen, ob der zweite Film einen ähnlichen Effekt erzielen kann.