Der Percy Jackson and the Olympians-Trailer gibt uns einen ersten Blick auf Lance Reddicks Zeus

Wir wissen schon lange, dass Disney an einer neuen Live-Action-Adaption von Percy Jackson and the Olympians arbeitet. Wir wissen, dass die Serie Ende 2023 ihr Debüt geben wird, am 20. Dezember, um genau zu sein. Jetzt können wir sagen, dass wir auch einen Blick auf die Show geworfen haben, da Disney+ einen Teaser-Trailer veröffentlicht hat.

In dem Clip sehen wir viele bekannte Szenen und Momente, die diejenigen, die die Bücher gelesen oder die früheren Verfilmungen gesehen haben, wiedererkennen werden, darunter Percy, der im Museum von der Harpyie angegriffen wird, und der Minotaurus, der ihn auf seiner Reise nach Camp Half-blood jagt. Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als würden wir hier eine weitere sehr vertraute Adaption bekommen.

Hinzu kommt, dass wir einen ersten Blick auf den Zeus des verstorbenen Lance Reddick werfen und erfahren, dass die Serie kurz vor den Feiertagen mit einer Zwei-Episoden-Premiere debütieren wird. Sehen Sie sich den neuen Trailer unten an.