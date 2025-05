Der OWCS Champions Clash endete mit einem Preispool von 260.000 US-Dollar

HQ

Vor kurzem ging das Overwatch Champions Series Champions Clash -Event zu Ende, wobei Crazy Raccoons das Turnier gewann und sich die Trophäe und den Großteil des Preispools sicherte. Wir haben zwar bereits darüber berichtet, aber was nie bestätigt wurde, war die genaue Aufteilung des Preispools, da Crowdfunding bedeutete, dass die Gesamtsumme noch nicht bestätigt wurde.

Dies hat sich nun geändert, da Blizzard bekannt gegeben hat, dass der Gesamtpreispool für das Event bei $260.000 lag, wobei Crazy Raccoons mit rund 40% davon nach Hause gingen, wobei $104.000 auf ihr Bankkonto überwiesen wurden.

Die restlichen 156.000 $ wurden an die anderen sieben Teams verteilt, wobei Team Falcons 52.000 $ erhielten, NTMR 26.000 $, Once Again 20.800 $, Virtus.pro und Spacestation jeweils 15.600 $ und Al Qadsiah und Team CC die Liste mit jeweils 13.000 $ abrundeten.