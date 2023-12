Der OG-Modus von Fortnite wird 2024 nicht derselbe sein

HQ

Wann immer Fortnite auf etwas Beliebtes stößt, können Sie sicher sein, dass Epic Games es irgendwann zurückbringen wird. Es ist mit dem No Build-Modus passiert, und es wird wieder mit Fortnite OG passieren.

Die Rückkehr zur ursprünglichen Karte, Waffen und mehr führte dazu, dass Millionen von Spielern zum Battle Royale zurückkehrten, was Epic Games dazu veranlasste, zu bestätigen, dass Fortnite OG nächstes Jahr ein Comeback feiern würde. Im Gespräch mit Axios gab uns Epics Leiter des Ökosystems von Fortnite, Saxs Persson, ein Update darüber, was wir sehen werden, wenn es zurückkehrt.

"Es ist nur eine Frage, wie und wann und wie wir es so machen, dass es nicht nur gleich ist." sagte Persson. Dies ist eine ziemlich vage Aussage, die uns nicht viel an Details verrät, aber zumindest wissen wir, dass die Erfahrung, die wir machen, ein wenig anders aussehen wird als die Rückkehr zu OG, die wir in diesem Jahr gemacht haben.