Der neueste Patch von Horizon Forbidden West ist eine Hommage an Lance Reddick

HQ

Es ist nicht ungewöhnlich, Anspielungen auf Leute zu finden, die nicht mehr in der Videospielwelt sind. Es ist eine schöne Möglichkeit, sich entweder an ihren Beitrag zur Entwicklung des Spiels oder an ihre Leidenschaft für das Franchise zu erinnern. Beispiele dafür finden wir in World of Warcraft, Fallout, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom (wobei Satoru Iwata wurde mit einem bestimmten Ort geehrt, Mount Satoly), und jetzt haben wir auch einen neuen Fall in Guerrillas Horizon-Franchise.

Ein kürzlich erschienener Patch für Horizon Forbidden West enthielt eine kleine Hommage in Form eines Denkmals für den Schauspieler Lance Reddick (Fringe, John Wick), der den Charakter von Sylens in beiden Horizon Spiele. Reddick starb im März an einer Krankheit, und viele Spieler befürchten, dass sich sein Charakter (einer der wichtigsten und komplexesten in Aloys Abenteuer) ab dem erwarteten dritten Teil verändern oder verschwinden wird, was Guerrilla lange Zeit bestritten hat.

Irgendwie wird Reddick in der Forbidden West-Fortsetzung immer noch anwesend sein, aber im Moment kannst du, wenn du ihm deinen Respekt zollen willst, jetzt zu seinem Denkmal im Spiel reisen wenn du die Burning Shores-Erweiterung hast. Reddick ruht sich jetzt bei der Burning Shores aus, und dank des Benutzers dolemitedawiz wissen wir jetzt, wohin wir gehen müssen.