Der neueste Held von Dota 2 ist da

HQ

Während Valve mit Deadlock ein neues MOBA am Kochen hat, steckt man bei Old-School-Dota 2 fest, es sei denn, man befindet sich im Playtest (was zugegebenermaßen nicht so schwer ist). Es ist jedoch nicht so, dass Valve einen seiner beliebtesten Titel aller Zeiten auf der Weide gelassen hätte, wie die Aufnahme eines neuen Helden und eines neuen Ereignisses beweist.

Dota 2 bekommt normalerweise jedes Jahr ein oder zwei neue Helden, und nach der Einführung des Zirkusdirektors Anfang des Jahres haben wir jetzt Kez, einen flugunfähigen Vogel, der ein Schwert schwingt. Kez kann zwischen zwei Kampfstilen wechseln, wobei er für jeden unterschiedliche Fähigkeiten freischaltet und sich mehr Kräfte verleiht, als es Tage in der Woche gibt, so ein Beitrag von Valve.

Kez' Einführung läutet auch das Ende von Crownfall ein, einem Ingame-Event, das es den Spielern ermöglicht hat, die Geschichte einiger der Helden von Dota 2 sowie die Welt, in der sie leben, weiter zu erkunden. Der letzte Akt von Crownfall läuft bis zum 15. Januar 2025, wenn ihr also noch nicht auf dem Laufenden seid, solltet ihr vielleicht loslegen.