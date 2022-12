Der neueste Fire Emblem Engage-Trailer bietet eine Tour durch Somniel

HQ

In der Fire Emblem-Serie findest du oft einen zentralen Hub, wo du mit deinen Gefährten sprechen, Beziehungen aufbauen, deine Charaktere verbessern und so weiter. Ein solches Gebiet wurde auch in das kommende Fire Emblem Engage aufgenommen und läuft unter dem Namen Somniel.

Der neueste Trailer dient als Rundgang durch Somniel und zeigt alle Funktionen, auf die Sie im Hub-Bereich zugreifen können.

Fire Emblem Engage erscheint am 20. Januar nächsten Jahres für die Nintendo Switch und Sie können sich den Trailer unten ansehen.