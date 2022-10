Der neueste Fehler von Overwatch 2 startet Ihren PC neu oder fährt ihn herunter

HQ

Ernsthafte Probleme plagen Overwatch 2 weiterhin, trotz Blizzards feinen Worten und ständigen Patches, um das Spiel zu verbessern. Die Probleme für die Benutzer kommen weiterhin täglich an, und während einige sich über Verzögerungen oder Probleme mit Wartezeiten beim Zugang zu Räumen beschweren, leiden andere unter ernsteren Problemen, z. B. wenn der PC heruntergefahren oder neu gestartet wird, während Sie ein Spiel spielen.

Blizzard selbst erkennt dies in einem Update im offiziellen Forum an und weist darauf hin, dass sie sich eines Problems bewusst sind, das dazu führt, dass der PC heruntergefahren oder neu gestartet wird, während Sie Overwatch 2 spielen, und dass sie bereits daran arbeiten. Sie bitten Benutzer, die von dem Fehler betroffen sind, ihre DXDiag-Daten einzureichen, damit sie sie analysieren und so schnell wie möglich eine Lösung finden können.

Dieses Problem ist nur das jüngste in einer langen Reihe von Fehlern und Problemen, die den Start von Blizzards Fortsetzung beeinträchtigt haben, unter anderem nach DDoS-Angriffen und Account-Migration. Wir bleiben jedoch zuversichtlich, dass der Service allmählich wieder normal wird und das Spiel die versprochene Qualität erreichen wird.