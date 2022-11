Der neueste Avatar: The Way of Water-Trailer zeigt viele bekannte Momente

Es dauert weniger als einen Monat, bis Avatar: The Way of Water in den Kinos debütiert und James Camerons episches Science-Fiction-Universum fortsetzt, aber da dies der Fall ist, ist jetzt ein weiterer Trailer für den Film gelandet, und dieser scheint viele bekannte Beats zu haben.

Zwischen ausgestoßenen Charakteren, die sich einfügen wollen, über Tier-Reit-Trainingssequenzen, bis hin zu romantischen "Ich sehe dich"-Momenten, alles vor Tonnen von einheimischen Stämmen gegen High-Tech-Milizenkriege, ist es schwer zu sagen, dass es kein ziemliches Déjà-vu gibt, wenn man den neuesten Trailer in voller Länge sieht, auch wenn er visuell sehr auffällig aussieht.

Aber ihr könnt euch das alles unten selbst ansehen und könnt euch darauf freuen, Avatar: The Way of Water ab dem 16. Dezember in den Kinos zu sehen.