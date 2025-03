Der neue Xbox Adaptive Joystick-Controller ist jetzt verfügbar

HQ

Microsoft möchte Barrierefreiheit in die Welt der Spiele bringen. Auf dem jüngsten Microsoft Ability Summit kündigte das Unternehmen die Ankunft des Xbox Adaptive Joystick an, eines Geräts, das uns an die Wii-Fernbedienungen erinnert, aber entwickelt wurde, um das Spielerlebnis für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zu verbessern. Es ist ab sofort für 29,99 Euro im Microsoft Store erhältlich.

Der Controller wurde in Zusammenarbeit mit der Community von Gamern mit Behinderungen entwickelt und ist so konzipiert, dass er sich leicht in verschiedene Gaming-Konfigurationen integrieren lässt und mit Xbox X/S Series, Xbox One und Windows 11 PCs kompatibel ist. Es kann auch mit dem Xbox Adaptive Controller, dem Xbox Wireless Controller und dem Xbox Elite Series 2 Wireless Controller ergänzt werden, um das Spielerlebnis zu personalisieren.

Barrierefreiheit ist ein Eckpfeiler der Xbox-Strategie. Mit 429 Millionen Gamern mit irgendeiner Form von Behinderung stärkt die Einführung des Geräts das Engagement der US-Marke für Inklusion.

Weitere Informationen zur Verwendung und Integration finden Sie auf der Xbox-Supportseite.