Der neue KI-Assistent von Xbox wird derzeit in vollem Umfang in der Beta-Phase getestet

Microsoft hat gerade einen öffentlichen Beta-Test seines neuen KI-Assistenten für Xbox mit dem Namen Copilot for Gaming gestartet. Es soll als eine Art intelligenter Assistent fungieren, der erkennt, welches Spiel Sie auf Ihrer Xbox spielen, und Ihnen Tipps, Anleitungen und Antworten auf Ihre Fragen geben kann, ohne dass Sie den Namen des Spiels eingeben müssen.

Sie können damit per Text oder Sprache interagieren, ähnlich wie bei einem normalen mobilen Assistenten, und in Zukunft plant Microsoft auch, seine Funktionalität zu erweitern, einschließlich der Möglichkeit, Spiele für Sie herunterzuladen und zu installieren.

Die Beta-Version ist in rund 50 Ländern verfügbar, darunter die Vereinigten Staaten, Australien, Neuseeland, Japan und Singapur. Aber hier in der EU müssen wir abwarten. Microsoft hat angekündigt, den Chatbot in Zukunft in weiteren Märkten einführen zu wollen, hat aber nicht angegeben, wann dies geschehen wird.

Was halten Sie von diesem KI-Assistenten?