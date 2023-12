Der Netgear Nighthawk RS700S bereitet Sie auf Wi-Fi 7 vor

HQ

Netgear wird oft als einer, wenn nicht sogar als der führende Hersteller angesehen, wenn es darum geht, die nächsten Schritte in Bezug auf Wi-Fi-Router zu machen, und da Wi-Fi 7 vor der Tür steht, haben wir einen Blick auf den neuen Netgear Nighthawk RS700S geworfen.

Dieses Modell sieht nicht nur aus wie ein Raumschiff, auf das das Imperium stolz wäre, sondern verfügt auch über eine wirklich gute Verbindung und ist in der Lage, 36 Gigabit pro Sekunde zu erreichen. Das hört sich nach viel an, vielleicht sogar zu schön, um wahr zu sein, aber in unserem neuesten Quick Look gehen wir auf alle Details ein, die Sie wissen müssen.

Wenn Sie Ihr Wi-Fi-Spiel aufrüsten möchten oder einfach nur sehen möchten, wie leistungsfähig die nächste Wi-Fi-Generation sein wird, sehen Sie sich das folgende Video an: