Der nächste DLC von The Division 2 ist als Battle for Brooklyn bekannt

HQ Vor ein paar Tagen haben Ubisoft und Massive bestätigt, dass der nächste The Division 2 DLC nicht im sechsten Jahr des Spiels erscheinen wird, da der Entwickler mehr Zeit braucht, um das Erlebnis zu verfeinern, bevor er es in die Hände der Fans legt. Jetzt, nach einem kürzlichen Livestream zu Year 6 Season 3, wurden ein paar zusätzliche Informationen zu diesem DLC geteilt. Wir wissen jetzt, dass es Battle for Brooklyn heißen wird und dass es irgendwann im Jahr 2025 debütieren wird. Es wurde noch kein festes Datum genannt, aber es wurde auch ein wichtiges Art-Bild geteilt, das andeutet, was die Fans erwarten könnten, wenn der DLC seine große Ankunft feiert. Andernfalls wurde eine Reihe von Informationen darüber geteilt, wie sich The Division 2 in Y6S3 ändern wird. Hier könnt ihr die vollständigen Patchnotes für die kommende Saison lesen.