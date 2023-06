Der Microsoft-Chef will Konsolen-Exklusivität beenden

HQ

Gestern war der vierte Tag von FTC vs. Microsoft/Activision Blizzard, und genau wie an allen anderen Prozesstagen wurde eine Menge Dinge enthüllt. Eine der Hauptpersonen war diesmal der Microsoft-Chef Satya Nadella, und er sprach über das Konzept der Konsolen-Exklusivität. Und er ist kein Fan.

Eigentlich würde er sie am liebsten ganz loswerden, aber es gibt eine Hürde, die ihn daran hindert und die ganze Schuld auf ... Sony:

"Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne die gesamten Exklusivtitel auf Konsolen loswerden, aber das ist nicht meine Aufgabe, vor allem nicht als Spieler mit geringem Anteil auf dem Konsolenmarkt zu definieren. Der dort dominierende Akteur [Sony] hat den Marktwettbewerb mit Exklusivtiteln definiert, das ist also die Welt, in der wir leben. Ich habe keine Liebe für diese Welt."

Es ist fast schwer, sich eine Welt vorzustellen, in der es keine Konsolen-Exklusivtitel gibt, da die Formate so unterschiedlich sind, jedes mit einzigartigen Vorteilen, die man bei der Entwicklung von Spielen nutzen kann. Es wäre zwar schön, Mario auf der Xbox und Gears of War auf der PlayStation spielen zu können, aber es ist zweifellos eine Tatsache, dass die Konsolenhersteller wirklich hart daran arbeiten, uns dazu zu bringen, ihre Hardware zu kaufen, was uns Spielern Vorteile bringt.

Was hältst du von der Idee, Konsolen-Exklusivtitel zu bekommen?

Danke The Verge