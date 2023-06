Der Live-Action-Film Moana hat seinen Regisseur gefunden

HQ

Es war eine kleine Überraschung, als Disney seine Pläne ankündigte , Moana in einen Live-Action-Film umzuwandeln, obwohl die animierte Version erst 2016 debütierte. Es war auch ziemlich überraschend zu hören, dass Dwayne Johnson zwar zurückkehren würde, um Maui in dieser Live-Action-Rolle zu verkörpern, Auli'i Cravalho aber anscheinend nicht als Hauptprotagonist von Moana zurückkehren wird, sondern diese Rolle an jemand anderen weitergibt.

Es gibt zwar kein genaues Wort darüber, wann dieser Film in Zukunft debütieren wird, aber The Hollywood Reporter hat jetzt enthüllt, dass Disney die Person gefunden hat, die den Film inszenieren und leiten wird, wobei diese Verantwortung dem Regisseur der Broadway-Version von Hamilton, Thomas Kali, zufällt.

Während Kali bereits 2020 bei der verfilmten Version von Hamilton Regie führte, wird dies sein erstes Spielfilm-Regiedebüt sein.

Freust du dich auf mehr Moana?