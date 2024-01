Der "Like a Dragon"-Entwickler kündigt für dieses Jahr eine weitere große Ankündigung an

HQ

Während wir versuchen, uns von dem Mega-Jahr zu erholen, das 2023 in Bezug auf Spieleveröffentlichungen war, gibt es keine Anzeichen dafür, dass wir 2024 langsamer werden. Diesen Monat bekommen wir ein riesiges neues Release in Like a Dragon: Infinite Wealth, aber anscheinend hat der Entwickler noch mehr Zeug zu teilen.

Im Gespräch mit der Famitsu sagte der Direktor des Ryu Ga Gotoku Studios, Masayoshi Yokoyama, dass in diesem Jahr wahrscheinlich eine weitere große Ankündigung kommen wird. "Wir freuen uns sehr, unser neues Werk Like a Dragon: Infinite Wealth in einem solchen Jahr veröffentlichen zu können", sagte er. "Ich kann es kaum erwarten, die Veröffentlichung jetzt zu sehen, aber ich hoffe, dass ich 2024 eine weitere große Ankündigung machen kann!"

Was könnte diese Ankündigung sein? Nun, es ist unwahrscheinlich, dass es ein weiteres Hauptspiel in der Like a Dragon-Reihe wird, da wir gerade erst Infinite Wealth haben, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass es ein weiteres Spin-off oder etwas ganz anderes gibt.

Was glaubst du, was diese große Ankündigung sein könnte?