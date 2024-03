Der letzte Trailer von 3 Body Problem teasert ein komplexes Sci-Fi-Rätsel an

HQ

In nur wenigen Wochen wird Netflix eine neue Sci-Fi-Serie vorstellen, dieGame of Thrones von den Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss nach den Romanen des Autors Cixin Lui adaptiert wurde. Die Serie ist als 3 Body Problem bekannt und liefert eine mysteriöse und beunruhigende Handlung, in der sich die Menschheit einer Bedrohung stellt, der sie noch nicht begegnet ist.

Da die Serie am März 21 auf Netflix debütieren soll, ist nun der letzte Trailer für die Serie erschienen, der uns einen tieferen Einblick in die Erzählung und die Art von Charakteren gibt, auf denen die Geschichte basieren wird. Sie können den Trailer unten sehen, während Sie auch die Zusammenfassung der Serie und sogar einen direkten Link zu unserer Rezension der ersten Staffel von 3 Body Problem finden.

Inhalt: "Die schicksalhafte Entscheidung einer jungen Frau im China der 1960er Jahre hallt in Raum und Zeit bis zu einer Gruppe brillanter Wissenschaftler in der Gegenwart nach. Während sich die Naturgesetze vor ihren Augen entwirren, kommen fünf ehemalige Kollegen wieder zusammen, um sich der größten Bedrohung in der Geschichte der Menschheit zu stellen."