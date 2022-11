Der Launch-Trailer von The Callisto Protocol ist voller Terror und Schrecken

HQ

Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass Krafton und Striking Distance den vielversprechend aussehenden und erschreckenden Survival-Horror The Callisto Protocol starten. Da dies der Fall ist, ist der Launch-Trailer für das Spiel eingetroffen, und wie es bei früheren Trailern für diesen Titel der Fall war, gibt uns dieser einen Einblick in den wirklich beunruhigenden Ort des Black Iron-Gefängnisses und die fiesen Kreaturen, die es bewohnen.

Für diejenigen, die sich darauf freuen, The Callisto Protocol zu spielen, wird das Spiel am 2. Dezember 2022 offiziell auf PC, PlayStation und Xbox-Konsolen erscheinen. Sehen Sie sich den Launch-Trailer unten an.