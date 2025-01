Der Kingdoms-Spielmodus von Darkest Dungeon II ist da

HQ

Der Kingdoms-Spielmodus von Darkest Dungeon II ist endlich da. Kingdoms wurde erstmals im April letzten Jahres angekündigt und hat lange auf sich warten lassen, aber jetzt ist es für PC und Mac erschienen und wird später auf die Konsole kommen.

Kingdoms ist ein brandneuer Spielmodus, der parallel zum Hauptspielmodus in Darkest Dungeon II läuft. Das erste Abenteuer ist für alle Spieler kostenlos und heißt Hunger of the Beast Clan. Es geht darum, deine Karawane und befreundete NPCs gegen die schier endlosen Horden von Tiermenschen zu verteidigen.

Zwei weitere Abenteuermodule sind für die Veröffentlichung in diesem Jahr geplant, die Königreiche austüfteln und den Spielern die Möglichkeit geben, das Reich gegen völlig neue Bedrohungen zu verteidigen.