Der JRPG-Entwickler Acquire hat derzeit drei unangekündigte Projekte in Arbeit

Wenn du ein häufiger JRPG-Spieler bist, bist du wahrscheinlich mit dem Namen des Entwicklers Acquire vertraut, dem gleichen Studio, das in letzter Zeit als unterstützende Hand gedient hat, um Nintendo zu ermöglichen, Mario & Luigi: Brothership über die Linie zu bringen, während es als Mitentwickler auf Octopath Traveller Ähnliches mit Square Enix tat. Dieses Team hat zwar ein Händchen für unterstützende Arbeit, aber es hat auch seine eigenen Ambitionen und Ideen, und wir werden diese so bald wie Tokyo Game Show kennenlernen.

Laut Forbes hat Acquire drei Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und derzeit noch nicht angekündigt sind und in Zusammenarbeit mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Studio Red Dunes erstellt wurden. Sie gelten als Project Tremor (ein "stadterschütternder Kaiju"-Kämpfer), Project Umbra (etwas, das mit "dunklen Fantasy-Jagden" zu tun hat) und Project Shadowcar (ein "schattenhafter Spionagethriller").

Es wird erwartet, dass jedes Spiel auf PC und Konsolen erscheint und eine breite mehrsprachige Unterstützung erhält. Es gibt kein Wort über ein Veröffentlichungsdatum oder ein Zeitfenster für die Spiele, aber wir werden sie zum ersten Mal im September auf der TGS treffen.

Welches Projekt interessiert dich am meisten?