Der Internationale Automobilsalon in Genf wurde geschlossen

Wenn Sie Autos und Motorsport lieben, haben Sie zweifellos jedes Jahr das Geneva International Motor Show (GIMS) in Ihrem Kalender eingekreist, da es meistens ein todsicherer Ort ist, um Einblicke und Einblicke in viele kommende und aufregende zukünftige Autos und Konzepte zu erhalten. Dies wird jedoch nicht mehr der Fall sein.

GIMS wurde abgeschaltet. Die Konferenz wird kein Comeback erleben, und das alles aufgrund von "Herausforderungen der Branche". Wir haben keine weitere Erklärung, was das genau bedeutet.

Was wir wissen, ist, dass es immer noch eine Zukunft für die GIMS geben wird, in Form einer neuen Show in Katar, die im nächsten Jahr beginnt. Uns wurde gesagt, dass es zwischen dem 27. November und dem 6. Dezember stattfinden wird und dass es "ein erstaunliches Festival der Autokultur" sein wird.

