Der ikonische britische Künstler David Hockney stirbt im Alter von 88 Jahren

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Es wurde gerade berichtet, dass der Künstler und Designer David Hockney leider verstorben ist. Mit 88 Jahren ist das britische Talent vor allem für seine Beiträge zur Pop-Art-Bewegung in den 1960er Jahren bekannt, doch er schuf auch populäre Kunst und andere Werke im 20. und 21. Jahrhundert.

Laut BBC News hat Hockneys PR-Managerin Erica Bolton eine Erklärung veröffentlicht, in der sie enthüllt, dass der Künstler "friedlich zu Hause am 11. Juni 2026 verstorben ist", was zufällig etwa einen Monat vor seinem 89. Geburtstag stattfand.

In einer Folgeerklärung bezeichnete Bolton Hockney außerdem als "eine der einflussreichsten und prägendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst", während er gleichzeitig betonte, dass sein "bleibendes Vermächtnis seine zugrundeliegende Begeisterung fürs Leben widerspiegelt".

Laut Hockneys bekanntesterem Werk wurde eines seiner Schwimmbadgemälde 2018 bei einer Auktion für knapp 70 Millionen Pfund verkauft – eine Leistung, die einen Rekord für einen lebenden Künstler aufstellte und Hockney überraschte.