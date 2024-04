Der HP Series 7 Pro Monitor will es mit seiner Farbe mit der Realität aufnehmen

HQ

Monitore gibt es in allen Formen und Größen, und im Laufe der Jahre haben wir uns eine ganze Reihe von ihnen in unserer Videoserie Quick Look angesehen. Wir gehen heute noch einen Schritt weiter, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf den Series 7 Pro Monitor von HP richten, ein Gerät, das darauf abzielt, ein visuelles Erlebnis zu bieten, das seinesgleichen sucht.

Dieses Display ist 4K UHD-fähig. Ziemlich Standard heutzutage, oder? Nun, das Kontrastverhältnis von 2000:1, die IPS-Zertifizierung Black und VESA DisplayHDR 400 sowie der P3-Farbraum von 98 % Display sind alles, was diesen Monitor mit seiner Grafik auf den nächsten Schritt bringt. Zugegeben, dieses Maß an visueller Leistung hat seinen Preis, weshalb dieser 31,5-Zoll-Bildschirm fast 900 US-Dollar kostet.

Um mehr über das HP Series 7 Pro 4K Thunderbolt 4 Monitor zu erfahren, schauen Sie sich die neueste Folge von Quick Look unten an, in der wir Magnus' Gedanken und Meinungen zu dem Gerät finden.