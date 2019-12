Der Gamereactor-Weihnachts-Countdown: 12. Dezember

Im Gamereactor-Büro ist momentan viel los, doch bis Weihnachten wollen wir unsere Podcast-Serie natürlich noch weiterführen. Bevor wir in der Nacht die Game Awards mitverfolgen, schauen wir noch einmal auf die aktuelle Nachrichtenlage und all das, was uns gerade sonst noch beschäftigt. Darüber hinaus haben wir heute über das Hardcore-Mehrspielerspiel GTFO gesprochen und blicken mit einem Auge natürlich schon jetzt auf die Preisverleihung der morgigen Nacht.

You watching Werben