Der Game Director von Hearthstone verrät, wie das Team nach 10 Jahren neue Karten entwickelt

Das Warcraft-Universum bereitet sich auf einige große Geburtstage im nächsten Jahr vor. Wir haben nicht nur das 20-jährige Jubiläum von World of Warcraft, sondern auch das 10-jährige Jubiläum von Hearthstone. Abgesehen davon, dass wir uns alle ein bisschen älter fühlen, zeigt das 10-jährige Jubiläum von Hearthstone, dass das Kartenspiel es geschafft hat, sich für eine gute Zeit frisch zu halten.

Auf der BlizzCon haben wir uns kürzlich mit Game Director Tyler Bielman und Executive Producer Nathan Lyons-Smith zusammengesetzt, um darüber zu sprechen, wie Hearthstone es schafft, so oft neue Karten und Erweiterungen zu entwickeln.

"Das Design-Team des Kartensets ist unglaublich." begann Bielman. "Wir haben ein relativ junges Team, das sich in den letzten 10 Jahren so etwas wie die dritte Generation von Designteams entwickelt hat. Und sie sind in vielerlei Hinsicht von Geburt an geborene Kartenspieler. Und so haben sie jede Menge Aufregung und Leidenschaft für das Spiel. Sie stehen in engem Kontakt mit der Community. Sie sind also ein großartiges Barometer dafür, was funktioniert und was nicht. Es gibt eine Sammlung von Ideen, die herumschwirren und existieren, aber es ist nie so, dass wir vorschreiben, hey, du musst etwas von dieser Liste verwenden oder du musst das tun."

Etwas, das neue und alte Hearthstone-Spieler auch in der neuen Erweiterung bemerkt haben wird, ist die Hinzufügung von Aufholpaketen. Nathan Lyons-Smith äußerte sich zu ihrer Bedeutung wie folgt:

"Es wird sich die Vervollständigung eurer Sammlung aus jeder der letzten fünf Erweiterungen ansehen und euch zwischen einer und zehn Karten geben, die euch helfen, euch einzufangen und eure Sammlung in jeder dieser Erweiterungen wirklich zu füllen, was großartig ist, denn das ist es, was die Spieler mit dem neuen Showdown in den Badlands-Inhalten kombinieren müssen, um jetzt Spaß zu haben."

Habt ihr die neue Erweiterung von Hearthstone gespielt oder würdet ihr zum 10. Jubiläum zurückkehren? Sehen Sie sich unser vollständiges Interview unten an: