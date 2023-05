Der Flash-Regisseur soll am nächsten Batman-Film beteiligt sein

HQ

Es sind arbeitsreiche Tage für The Flash-Regisseur Andy Muschietti. Er befindet sich nicht nur mitten in einer der größten Premieren von Warner Bros., sondern jetzt gibt es auch Gerüchte, dass er auch mit dem nächsten großen Batman-Film in Verbindung steht.

Während eines Interviews mit Narcity Canada wurde Muschietti nach Batman: The Brave and The Bold gefragt und was er tun würde, wenn er bei seinem eigenen Film mit dem Dunklen Ritter Regie führen würde. Die Antwort, die er gab, war, gelinde gesagt, interessant....

Oh... Ich glaube nicht, dass ich damit reden kann... noch.

Was bedeutet diese kryptische Aussage, könnte es sein, dass Muschiettis nächstes Projekt als Regisseur tatsächlich Batman: The Brave and The Bold ist? Logischerweise fühlt es sich definitiv wie eine Möglichkeit an, vor allem, wenn wir uns ansehen, wie unglaublich positiv die ersten Eindrücke und die allgemeine Begeisterung für The Flash waren. Es ist sonnenklar, dass Warner und DC weiterhin von einem solchen Talent profitieren wollen.

Glaubst du, dass Muschietti die richtige Person ist, um Batman für das DCU zu übernehmen (nicht zu verwechseln mit Matt Reeves' separatem The Batman)?