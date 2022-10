Der Film Return to Silent Hill angekündigt

HQ

Der Mittwoch war wirklich reich an Silent Hill-Nachrichten, und es ist noch nicht vorbei. Es wurde auch angekündigt, dass Christophe Gans, der den vor sechzehn Jahren veröffentlichten Silent Hill-Film inszenierte, mit "Return to Silent Hill" zur Serie zurückkehren wird. Eine Art Reboot basierend auf Silent Hill 2 und diesmal wird es mehr auf psychologischen Horror ausgerichtet sein. Sowohl Gans als auch Produzent Victor Hadida versprechen, dass Return auch weit mehr als die vorherigen Filme in die Fußstapfen der Spiele treten und das Ausgangsmaterial respektieren wird.

Die Hoffnung ist, Return to Silent Hill bereits nächstes Jahr zu veröffentlichen und jetzt drücken wir natürlich die Daumen, dass es wirklich gut wird.

Bist du gespannt auf einen neuen Silent Hill-Film?

