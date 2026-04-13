Der erste Xbox-Boss: Japanische Unternehmen wollten Xbox unterstützen, hatten aber Angst vor Sony

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Heute erscheinen so gut wie alle großen japanischen Titel auf Xbox, etwas, das in den fast 25 Jahren auf dem Markt der Konsole sicherlich nicht selbstverständlich war. Große Franchises fehlten oft, wobei Final Fantasy besonders durch seine nur sporadischen Veröffentlichungen heraussticht.

Es ist daher leicht anzunehmen, dass japanische Spielestudios Microsoft und ihre Xbox nicht unterstützen wollten, aber das scheint nicht ganz zu stimmen. Im Gegenteil, Square (das noch nicht mit Enix fusioniert hatte) wollte auf den Xbox-Zug aufspringen, wagte es aber nicht, ein Gefühl, das auch mehrere andere japanische Publisher teilen.

Zumindest behauptet das der erste Xbox-Boss, Ed Fries, in einem Interview mit GamesRadar:

"Mit einigen konnten wir Geschäfte machen, mit anderen nicht. Sie [Xbox] konnten nach meinem Weggang mit Square einige Deals machen, aber es war immer eine schwierige Diskussion, weil sie wollten, dass Sony Konkurrenz hat. Aber sie konnten in ihrer Unterstützung für Xbox nicht allzu offen sein. Sie konnten nicht zu offensichtlich machen, dass sie Xbox unterstützen."

Das erklärt, warum die Xbox in ihren Anfangstagen hauptsächlich eine Auswahl eher nischiger japanischer Spiele erhielt, nicht zuletzt Capcoms Steel Battalion, im Grunde Titel, die Sony nicht verärgern würden. Publisher hatten einfach Angst, aus dem PlayStation-Ökosystem ausgegrenzt zu werden, sagt er. Einige wagten es jedoch, Xbox zu unterstützen, wie Sega (das nach der Dreamcast etwas zurückgetreten war) und vor allem Tecmo. Zu Letzterem sagt Fries:

"Sie haben es irgendwie gemacht, um Sony zu ärgern, weil sie wollten, dass Sony Konkurrenten hat, sonst sind sie ein Monopol, und Monopole machen einfach, was sie wollen."

In seinen letzten Jahren als Xbox-Chef unternahm Phil Spencer mehrere hochkarätige Reisen nach Japan und warb um die größten Publisher. Das hat dazu beigetragen, dass das Xbox-Publikum heute kaum japanische Spiele verpasst, aber es hat mehr als zwei Jahrzehnte gedauert, um es vollständig zu erreichen.