Der erste Trailer von Jurassic World Rebirth wird am Mittwoch veröffentlicht, ein erster Blick auf einen neuen Dinosaurier

Jurassic World: Rebirth Trailer wird diese Woche, am Mittwoch, veröffentlicht. Es ist schließlich die Super-Bowl-Woche, in der Filmfirmen immer in der Halbzeitpause TV-Spots für die großen Sommerstarts zeigen. Wie erwartet wird der Trailer jedoch früher online veröffentlicht. Disney wird morgen auch den ersten Fantastic Four-Trailer veröffentlichen.

Wie üblich hat Universal einen kleinen "Teaser-Teaser" veröffentlicht, der die Protagonisten des Films, Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, und den Schwanz einer unbekannten Spezies zeigt. Es erinnert uns an die Szene in The Lost World, in der sich Velociraptoren im hohen Gras verstecken und man nur die Schwänze sieht. Aber dieser Schwanz ist viel länger als die der üblichen Jurassic Park-Greifvögel...

Gareth Edwards wird bei diesem "Reboot" der Jurassic Park/World-Franchise Regie führen, der sich anscheinend wieder an den Horror anlehnen wird, mit einer reduzierten Besetzung von Charakteren (keiner kehrt zurück) und hauptsächlich an einem Ort spielt, der letzten Hochburg der wenigen verbliebenen lebenden Dinosaurier.

Eine Handlung, die dem Ende von Jurassic World Dominion im Jahr 2022 widerspricht, aber was soll's... Wenn es gelingt, das Franchise mit einer frischen neuen Version wiederzubeleben, werden wir es gerne übernehmen. Jurassic World Rebirth wird am 2. Juli veröffentlicht.