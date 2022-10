Der erste Spross von Stadia sind diese drei neuen Chromebooks, die sich auf Cloud-Gaming konzentrieren

HQ

Google hat gerade eine Vorschau auf seine neue Linie von Chromebook-Laptops gegeben, die speziell für Cloud-Gaming entwickelt wurden. Drei Modelle von drei verschiedenen Herstellern, um die Einfachheit und Zugänglichkeit von Googles Laptop-Linie an das Game-Streaming anzupassen.

"Ich würde niemals ein Chromebook zum Spielen verwenden", ist ein Satz, den wir zweifellos alle irgendwann einmal gehört haben, aber Google gibt nach der Schließung von Stadia noch nicht auf und hat drei Modelle mit drei verschiedenen Herstellern vorgestellt: Asus, Acer und Lenovo.

Asus hat sich für eine zugängliche Linie für jedes Budget mit dem ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip entschieden, einem 15,6-Zoll-Laptop, der in mehreren Modellen erhältlich sein wird. Das Topmodell wird über einen Intel i7-1165G7 mit 16 GB RAM und einer 512 GB SSD, 144 Hz Bildwiederholfrequenz und FullHD verfügen. Der Preis muss noch bestätigt werden.

Acer schließt sich der Initiative auch mit dem Acer Chromebook 516 GE an. Das Einzelhandelsmodell verfügt über einen Intel i5-1240P-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher. 120Hz Bildwiederholfrequenz und Unterstützung für bis zu 1600p bei 120fps. Es wird zu einem festen Preis ab $ 649.99 in den Verkauf gehen.

Lenovo legt mit seinem Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook die Messlatte für den Premium-Status höher. Es verspricht eine hohe Auflösung dank seines 120Hz WQXGA, 16-Zoll-Bildschirm, 8GB RAM und einer 512GB SSD. Es wird auch eine eingebaute FullHD-Kamera und einen Verkaufspreis von $ 599 haben.

"Schnelles und einfaches Computing. Als wir uns auf den Weg machten, um Gaming-Chromebooks auf Basis der Cloud einzuführen, wollten wir diese Qualitäten beibehalten und gleichzeitig ein Premium-Erlebnis bieten, das einzigartig für das ChromeOS-Portfolio ist", sagte Chris Daniel, Director of Product für die ChromeOS-Plattform von Google.

Diese drei Laptops in verschiedenen Hardware-Konfigurationen werden später in diesem Oktober veröffentlicht, mit Preisen von $ 399 bis $ 799, und alle werden mit einer SteelSeries 3-Maus enthalten sein und drei Monate kostenloses Abonnement für GeForce Now und Amazon Luna, mit sofortigem Zugriff auf über 1.000 Titel per Streaming. Jedes Gerät kann auch über eine Desktop-App eine Verbindung mit Xbox Cloud Gaming (Beta) herstellen. Google ist bestrebt, mit globalen Cloud-Gaming-Marktführern zusammenzuarbeiten und sein Ökosystem für alle Plattformen anzubieten, um zu wachsen und zu gedeihen.

Gaming mit den besten Spezifikationen ist jetzt endlich für jeden verfügbar.