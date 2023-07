Der ehemalige Dragon Age-Autor äußert sich dazu, dass Starfield nur vier Romantikoptionen hat

HQ

Kürzlich haben wir berichtet, dass Starfield nur vier Optionen hat, um NSCs zu romantisieren. Für einige war das viel zu wenig, vor allem im Vergleich zu anderen Titeln wie The Elder Scrolls V: Skyrim, wo man mit seiner speziellen Halskette auf so ziemlich jeden zugehen und ihn zu seinem Partner machen konnte.

Dragon Age-Veteran David Gaider schaltete sich auf Twitter in die Diskussion ein und sagte: "Ich würde sagen, das ist eine gute Sache." "Es sei denn, ein bedeutungsvoller Liebesbogen ist die Art von Sache, von der man sich vorstellt, dass eine KI sie aufpeitschen könnte ... in diesem Fall, ew.«

Gaider fuhr fort: "Mein Eindruck ist, dass [Bethesda] seine Wetten abgesichert hat und Qualität an beiden Fronten versprochen hat ... Aber ja, jeder, der seine Spiele gespielt hat, weiß wahrscheinlich, was ihn erwartet. Auch hier müssen wir sehen, welche Fronten sie vorangetrieben haben. Die Idee, die sie an allen Fronten vorantreiben könnten, ist... brenzlig."

Es scheint, dass er glaubt, dass auf dem Papier nur vier Romantikoptionen Bethesda helfen könnten, an anderen Fronten voranzukommen, aber wir müssen abwarten und das Spiel spielen, um herauszufinden, ob Starfield die ehrgeizigen Höhen erreichen kann, die Todd Howard gesagt hat.

Was denkst du? Sollte Starfield mehr als vier Romantikoptionen haben?