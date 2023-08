Der CEO von Nightdive Studios deutet an, dass The Darkness ein Remaster erhalten könnte

The Darkness ist ein etwas vergessenes Juwel, das bereits 2007 veröffentlicht wurde und von Starbreeze (The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay) entwickelt wurde. Es basiert auf dem gleichnamigen brillanten Comic und bot sowohl gut aussehende als auch clevere Action, was letztendlich dazu führte, dass es ein Millionenseller wurde.

Aber es war sehr gewalttätig und hatte einige erwachsene Themen, und als die Fortsetzung The Darkness II veröffentlicht wurde, wurde das Konzept stark verändert. Es wurde auch von einem anderen Studio entwickelt und seitdem haben wir nicht wirklich von dem Franchise gehört. Glücklicherweise gibt es einige Menschen, die sich daran erinnern.

Laut dem CEO von Nightdive Studios, einem Entwickler, der sich hauptsächlich auf Remaster konzentriert, steht The Darkness derzeit auf seiner Liste der Spiele, die zurückgebracht werden. Dies wurde in einem X-Post mit Großbuchstaben geteilt, und obwohl es keine offizielle Ankündigung ist, ist es dennoch eine gute Nachricht und erhöht die Chancen, dass dies tatsächlich passiert.

Erinnerst du dich an The Darkness und möchtest du ein Remaster dieses klassischen Abenteuers für neuere Formate?