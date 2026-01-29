Der CEO von Moon Studios möchte, dass No Rest for the Wicked zu einer Netflix-Serie wird.

HQ

Gaming-Adaptionen sind heutzutage total angesagt, und da Hollywood endlich versteht, dass ein halbwegs guter Gaming-Film oder eine TV-Serie gute Zuschauerzahlen anziehen kann, scheint alles, von AAA-Giganten bis hin zu Indie-Spielen, auf unseren Bildschirmen zu sein.

Thomas Mahler, CEO von No Rest for the Wicked und dem Ori-Entwickler Moon Studios, ist der Meinung, dass sein Spiel als nächstes von Netflix übernommen werden sollte. In einem aktuellen Beitrag in den sozialen Medien prahlte Mahler mit dem 1.0-Story-Inhalt des Spiels und sagte, es sei "der stärkste, den unser Studio je ausgeliefert hat."

"Ich hoffe insgeheim, dass, sobald Version 1.0 auf allen Plattformen erscheint, Studios wie Netflix und so weiter aufmerksam werden, denn es wäre ziemlich einfach, No Rest for the Wicked zu einer erfolgreichen Serie zu machen", schrieb er. "Wir wollen den Herr der Ringe / Game of Thrones of Gaming mit No Rest for the Wicked erschaffen, also... "

Wir müssen sehen, ob alle anderen genauso beeindruckt von den Story-Inhalten der finalen Veröffentlichung von No Rest for the Wicked sind. Ein vollständiges 1.0-Veröffentlichungsdatum ist noch nicht festgelegt, aber da das Spiel seit April 2024 im Early Access ist, hoffen wir, die endgültige Veröffentlichung eher früher als später zu bekommen.