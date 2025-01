Der britische Tennisspieler Cameron Norrie entgeht der Disqualifikation, nachdem er einen Zuschauer mit seinem Schläger getroffen hat

HQ

Cameron Norrie, ein 29-jähriger britischer Tennisspieler, verlor gegen den Argentinier Facundo Díaz bei den ASB Classic, auch bekannt als Auckland Open, einer ATP-250-Tour, die eine Woche vor den Australian Open ausgetragen wurde. Kurz vor dem Matchball, als Norrie mit 2:6, 3:6 verlor, warf der Brite wütend seinen Schläger... Er schlug eine Frau in der Menge.

Norrie erhielt eine Verwarnung, aber das Spiel wurde fortgesetzt und er verlor kurz darauf. Nach dem Spiel entschuldigte er sich: "Ich wollte das nicht tun und es liegt absolut nicht an mir, so etwas zu tun. Ich habe mich sehr schnell entschuldigt und ich möchte mich generell entschuldigen. Ich bin nicht glücklich darüber, wie ich mich verhalten habe", sagte er, wie in Tennis.com zu lesen ist.

Der Schläger flog in der Luft direkt in eine Frau hinter ihm. Zum Glück hatte die Zuschauerin schnell einen Reflex und stoppte den Schläger mit ihren Händen. Der Spieler ging hin, um sich zu entschuldigen, und der Zuschauer blieb unverletzt und schien sich über den Vorfall zu amüsieren.

Im Internet ist die Reaktion ganz anders: Viele Fans beschweren sich darüber, warum er nicht bestraft wurde, wie es zuvor unter nicht ganz so ähnlichen Umständen passiert ist, als der von den Spielern geschlagene Ball versehentlich die Linienrichter traf (wie es bei Djokovic bei den US Open 2020 der Fall war), wenn man bedenkt, dass es diesmal Norrie war, der aus Wut rücksichtslos seinen Schläger wegwarf.